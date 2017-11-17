В Україні на хронічне обструктивне захворювання легень хворіють 4% населення

В Україні на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) страждають 4% населення і майже 2% смертей українців пов'язані з ним, повідомили УНІАН у Центрі громадського pдоров я. У світі 5% смертей зумовлені наслідками хронічного обструктивного захворювання легень.

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Хронічне обструктивне захворювання легень – це невиліковна хвороба, для якої характерне стійке порушення руху повітряного потоку з легень, що ускладнює дихання.

Найбільш розповсюджені симптоми - задишка, патологічне мокротиння, хронічний кашель.

Чинники ризику ХОЗЛ - вплив тютюнового диму (включно із пасивним курінням), забруднення повітря всередині приміщень (наприклад, при використанні твердого палива для приготування їжі та обігріву), забруднення атмосферного повітря, забруднення повітря на робочому місці, часті інфекції нижніх дихальних шляхів в дитинстві.