У Росії виявлено другий випадок грипу A/H1N1

Другий випадок захворювання грипом A/H1N1 встановлено в неділю, 24 травня, у жителя Калузької області, який свою весільну подорож проводив у Домініканській республіці.

Про це повідомив головний державний лікар РФ Геннадій Онищенко.

За словами Онищенка, "24 травня в Центральному інституті епідеміології в місті Москві підтверджено наявність вірусу грипу A/H1N1 у громадянина РФ, який знаходився з 7 по 18 травня в місті Унта-Кана Домініканської республіки".

За його словами, хворий знаходився на курорті у весільній подорожі.

Хворий прибув 18 травня рейсом Трансаеро і пройшов через термоконтроль в одному із аеропортів столиці. Однак температура з`явилася у чоловіка тільки 19 травня, і 20 травня він звернувся за медичною допомогою.

Як зазначив Онищенко, "його і дружину взяли під медичний нагляд, і в даний час вони знаходяться в інфекційному відділенні калузької лікарні", - сказав Онищенко.

За його словами, результати аналізів подружжя, а також ще чотирьох осіб серед рідних - негативні.

"Цей випадок підтверджує, що та настороженість медичних працівників, яку було забезпечено за рішенням урядової комісії, і дозволила виявити хворого й оперативно вжити заходів", - додав він.

Як тільки медики дізналися, що хворий проводив відпустку на американському континенті, де зареєстровано численні випадки захворювання новим грипом, у пацієнта взяли додаткові аналізи, повідомив Онищенко.

Він підкреслив, що діяти за такою ж схемою готові медики не стільки столиці, але й усіх суб`єктів РФ.

"На даний час стан пацієнта задовільний, він отримує адекватне медичне лікування", - розповів головний державний лікар РФ.

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