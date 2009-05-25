Херсонщина: двоє людей постраждали від укусів кліща і змії

У Херсонській області двоє людей постраждали від укусів отруйного кліща і змії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в області, в селі Отрадівка Новотроїцького району 67-річна місцева жителька була госпіталізована після укусу кліща в ліве стегно. А в райцентрі Новотроїцьке 10-річний хлопчик був госпіталізований після укусу гадюки.

На даний момент стан обох потерпілих задовільний.