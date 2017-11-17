МОЗ оголосило конкурс для сільських медиків на триденне стажування у Канаді

Міністерство охорони здоров’я та Канадсько-Українська Фундація оголошують конкурс для сімейних лікарів, які працюють у селі, на участь у триденному навчальному курсі з невідкладної медичної допомоги для сільських лікарень, який проводить медичний факультет університету Калгарі (Канада).

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, слухачі курсу отримають знання необхідні для сімейних лікарів, які працюють у сільській місцевості.

Курс складається з пленарних лекцій, інтерактивних групових вправ та тренінгів з підвищення кваліфікації.

Учасники розглянуть найкращі практики, рекомендації, інструменти та методи роботи з пацієнтами з невідкладними станами – від догоспітального до госпітального етапу надання медичної допомоги при невідкладних станах у сільських відділеннях невідкладної допомоги.

Навчальний курс пройде 19-21 січня 2018 року у провінції Альберта, Канада.

Окрім навчання українські медики відвідають клініки та зустрінуться з лікарями, які практикують сімейну медицину у Калгарі.

Заявку на участь у конкурсі з усіма супутніми документами потрібно надіслати до 24 листопада 2017 року.

Детальніша інформація - на сайті МОЗ