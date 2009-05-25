Солодкоїжки - жертви для сальмонел

Вперше англійські учені визначили, що інфекція сальмонела, щоб вижити, харчується глюкозою. Відкриття "слабкості" бактерії до цукру пропонує розробку нового способу вакцинації проти інфекції.

Харчові отруєння сальмонеллою щорічно є причиною зараження близько 20 млн. чоловік у всьому світі і 200 тис. смертей. Також бактерія часто зачіпає здоров`я тварин на фермах і сільськогосподарські овочеві посіви.

При інфікуванні сальмонелла поглинається імунними клітинами, але замість смерті бактерії навпаки розмножуються. Для підтримки життєдіяльності бактерії необхідні живильні речовини. Клініцисти Інституту харчових досліджень і Університету Східної Англії зосередили увагу на гліколізі - процесі, за допомогою якого цукор розпадається і створює хімічну енергію. Дослідники створили мутації бактерії, які не могли використовувати глюкозу як їжу. Було зафіксовано, що такі видозмінені бактерії втратили здатність відтворюватися в імунних клітинах і, таким чином, їх шкідливі властивості були обеззброєні.

likar.info