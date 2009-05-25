Солодкоїжки - жертви для сальмонел
Інфекція, яка харчується глюкозою
Вперше англійські учені визначили, що інфекція сальмонела, щоб вижити, харчується глюкозою. Відкриття "слабкості" бактерії до цукру пропонує розробку нового способу вакцинації проти інфекції.
Харчові отруєння сальмонеллою щорічно є причиною зараження близько 20 млн. чоловік у всьому світі і 200 тис. смертей. Також бактерія часто зачіпає здоров`я тварин на фермах і сільськогосподарські овочеві посіви.
При інфікуванні сальмонелла поглинається імунними клітинами, але замість смерті бактерії навпаки розмножуються. Для підтримки життєдіяльності бактерії необхідні живильні речовини. Клініцисти Інституту харчових досліджень і Університету Східної Англії зосередили увагу на гліколізі - процесі, за допомогою якого цукор розпадається і створює хімічну енергію. Дослідники створили мутації бактерії, які не могли використовувати глюкозу як їжу. Було зафіксовано, що такі видозмінені бактерії втратили здатність відтворюватися в імунних клітинах і, таким чином, їх шкідливі властивості були обеззброєні.