В Україні з початку року на ботулізм захворіли 132 особи, з них 11 померли

В Україні зросла кількість хворих на ботулізм порівняно з минулим роком / youtube.com

З початку цього року в Україні були зареєстровані 112 випадків харчових отруєнь, зумовлених ботулізмом.

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, внаслідок цих випадків постраждало 132 особи, з них 11 померли.

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Незважаючи на те, що цей рік ще не закінчився, але кількість потерпілих значно збільшилась у порівнянні з минулим роком. В 2016 році в Україні були зареєстровані 99 випадків харчових отруєнь, що викликані збудником ботулізму з кількістю потерпілих 119 осіб, з них 12 померло.

Харчові продукти, що були виготовлені в домашніх умовах, вживали 80 потерпілих; придбаних на підприємствах торгівлі – 35 потерпілих, невідомого походження – 10 потерпілих, придбані в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки тощо) – 7 потерпілих.

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В попередні роки захворюваність на ботулізм повязана з продукцією, що вироблена на харчових підприємствах майже не реєструвалась або становила одиничні випадки і розглядалась як надзвичайна подія в державі.

На сьогодні збільшення захворюваності на ботулізм пов’язано з вживанням продукції, яка виготовлена на харчових підприємствах. Це є наслідком безвідповідальності і безкарності виробників продукції та відсутності контролю з боку відповідних державних установ щодо забезпечення населення безпечною продукцією