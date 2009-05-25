Львівщина: 5-місячна дівчинка померла після щеплення

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила у 10-денний термін з виїздом на місце події з’ясувати причини, що призвели до смерті 5-місячної дівчинки після вакцинації в селі Нагірне Львівської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, доручення дано міністру охорони здоров’я Василю КНЯЗЕВИЧУ, президенту Академії медичних наук України Олександру ВОЗІАНОВУ та губернатору Львівщини Миколі КМІТЮ у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ.

Ю.ТИМОШЕНКО також розпорядилася у разі підтвердження інформації про службову недбалість вжити заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності та направлення матеріалів до відповідних правоохоронних органів, а також унеможливлення таких випадків у майбутньому.