На грип А/H1N1 вже захворіли понад 12 тис. людей у 43 країнах

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, на грип А/H1N1 вже захворіли 12022 чоловіка у 43 країнах, включаючи 86 тих, що померли, передає Рейтер.

У Мексиці, звідки почалося поширення нового вірусу, епідемія йде на спад: за останню добу ВООЗ не зафіксувала жодного нового випадку захворювання.

Зате в США число хворих зростає у геометричній прогресії: з 22 по 23 травня на грип захворіли ще 788 чоловік - загальне число жителів США, що заразилися, досягло 6552 особи.

Інфекція швидко поширюється в Японії - за добу зафіксовано 27 нових випадків, усього захворіли 321 чоловік.