Як позбутися варикозу?

Ця хвороба відома з часів Гіппократа — вже тоді її намагалися лікувати за допомогою хірургічного втручання. Сьогодні існує безліч способів боротьби з варикозом, більшість з них — цілком безболісні, але жінки все одно неохоче записуються на прийом до флеболога.

І дарма: діагноз «варикоз», за статистикою, можна ставити кожному другому. Навіть якщо на ваших ногах не видно судинної сіточки або дрібних варикозних зірочок — це не означає, що хвороба обійшла вас стороною.

«З варикозом стикаються чоловіки і жінки абсолютно різного віку. Найчастіше — 25–40-річні, але ця межа умовна: іноді до мене на прийом приходять навіть 17-річні», — говорить Саламат Бісеков, флеболог, хірург СМ-клініки.

Звідки береться варикоз? Найчастіше варикоз виникає через спадковість. Хвороба може виявитися і у дітей, і у внуків; може не виявлятися зовсім, але достатньо буде будь-якої дрібниці, щоб її спровокувати. Наприклад, ви в зоні ризику, якщо ведете сидячий спосіб життя, або навпаки, проводите весь день на ногах. Щоб кров добре циркулювала, потрібні скорочення серця і м`язів, негативний тиск грудної клітки — але коли людина постійно сидить або стоїть, один з чинників обов`язково виключається, і варикоз тут же дає про себе знати.

У жінок додатковою причиною можуть стати гормональні зміни — наприклад, початок прийому контрацептивів. Прямої залежності між початком прийому пігулок і розвитком варикозу немає, але гормональні препарати часто провокують ускладнення вже наявної хвороби. І, зрозуміло, спровокувати варикоз може вагітність — адже тут до гормонального фону додається надбавка у вазі. Якщо у вас є «варикозна спадковість» — обов`язково відвідайте флеболога до вагітності!

Як виявляється варикоз?

Варикоз — це серйозне захворювання, при якому вени втрачають свою еластичність, розтягуються і розширюються. Венозні клапани грають роль замків: як тільки кров проходить через клапан, «замок» закривається і не випускає її назад. Якщо система дає збій, кров вільно тече вниз і застоюється в ногах. Вени не справляються з потоком крові, і починається варикозна хвороба.

Симптоми варикозу Ступінь перерозтягання вен завжди різний і наслідки можуть бути самими непередбачуваними. Зазвичай тромби виникають на ногах, але іноді страждають і вени рук або навіть живота. Інше ускладнення — трофічні виразки: навіть одна маленька подряпина при трофічних змінах може спровокувати наростання виразок, з якими дуже важко боротися, якщо ви упустили момент і не звернулися до лікаря вчасно.

Лікарям доводиться стикатися з ще одним проявом варикозу — кровотечами, коли хвороба запущена до такого ступеня, що вени виступають над поверхнею шкіри на сантиметр і можуть поранитися навіть із-за мікроскопічної травми. І самий важкий випадок — тромбофлебіт з непоправними наслідками.

Завжди стежте за станом своїх вен! Тромбофлебіт тим небезпечніший, що ближче до серця запальний процес — навіть якщо почервоніння, набряк або ущільнення знаходяться поряд з пахом, ви піддаєтеся смертельному ризику. Де б ви не виявили ці симптоми, негайно викликайте «швидку».

Зрозуміло, далеко не всі неприємні відчуття в ногах пов`язані з варікозною недостатністю, але вас повинен насторожити постійний прояв дискомфорту!

Як боротися з варикозом? Сучасні

Коагуляція — спосіб лікування «зірочок» і судинних «сіточок», передвісників варикозу. Лікар впливає на хвору судину лазером або електрикою і «зірочка» зникає.

Склеротерапія — основний метод лікування, за допомогою якого видаляють розширені вени. У судини вводять спеціальні препарати — склерозанти — і уражена вена як би склеюється зсередини і перестає працювати, а кров починає відтікати по здорових венах. У досвідчених руках процедура безпечна і практично безболісна. Лікування проводиться амбулаторно, і пацієнт не випадає з нормального життя — сеанси проводяться раз в тиждень, і ви можете продовжувати ходити на роботу і займатися звичними справами. Тривалість склеротерапії залежить від стадії і форми захворювання, але зазвичай потрібні три-шість сеансів для кожної ноги (від трьох до п`яти ін`єкцій за сеанс). Косметичний результат з`являється вже через декілька тижнів після останньої процедури. Завдяки безкровному видаленню розширених вен поліпшується кровотік по здорових венах, відновлюються процеси живлення тканин, зникають або значно зменшуються симптоми варикозу.

Оперативний метод — зазвичай його вдається уникнути, записавшись до флеболога вчасно. Але навіть в запущених випадках боятися нічого: існує декілька оперативних методик, направлених на макимальный комфорт пацієнтів. Наприклад, мініфлекбектомія робиться без розрізів, а ендоскопія дозволяє провести операцію в стаціонарі за один день.

Як запобігти варикозу?

Кращий спосіб — профілактика за допомогою мазей, гелів, компресійного трикотажу, підібраного лікарем.

Врахуйте — профілактика повинна підбиратися лікарем, а не друзями або джерелами в інтернеті! Компресійний трикотаж і ступінь компресії може вибрати тільки флеболог з урахуванням вашого розміру і стану ваших вен. Навряд чи вам підійдуть панчохи подруги або мами.

Є ще декілька нескладних правил:

- приймайте контрастний душ; - не зловживайте саунами, соляріями, парними, гарячими ваннами; - носіть зручне взуття на каблуці не більше 4 см (на високих шпильках литковий м`яз не скорочується повною мірою, в суглобах виникає застій, міняється постава, зміщується центр тяжіння — і виникає варикоз!).

- Цією хворобою займаються судинні хірурги — довіртесь саме їм вирішувати, як лікувати вас від варикозу!

skywoman.ru