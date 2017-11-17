Кабмін затвердив Концепцію реформи фінансування охорони здоров'я до 2020 року

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року.

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Відповідне розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 821-р опубліковано на Урядовому порталі.

Планом заходів передбачено створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров'я, єдиного національного замовника послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), єдиної електронної системи обміну медичною інформацією, госпітальних округів.

Також планується автономізація бюджетних закладів охорони здоров'я, перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів та спрощення вимог до ведення паперової звітності.

Крім того, буде запроваджено нову модель фінансування для первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.