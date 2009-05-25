Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" нагородив переможців конкурсу "Кращий протитуберкульозний диспансер"
Мета конкурсу - привернути увагу до проблеми туберкульозу, підняти престиж спеціальності лікаря-фтизіатра, поліпшити умов роботи для персоналу і лікування хворих...
20 травня 2009 експертне жюрі визначило переможців конкурсу «Кращий протитуберкульозний диспансер». Перше місце зайняв міський протитуберкульозний диспансер Шахтарська. Цей диспансер одержав від Фонду Ріната Ахметова грошовий приз у розмірі 50 000 грн. на поліпшення матеріально-технічної бази. Друге місце присуджене протитуберкульозному диспансеру міста Краматорськ, третє - диспансеру Горловки. Ці протитуберкульозні установи одержали від Фонду призи у розмірі 10 000 грн. кожен.
Конкурс «Кращий протитуберкульозний диспансер» ініційований Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» і проходив серед 14 протитуберкульозних установ Донецької області.
Мета конкурсу - привернути увагу громадськості до проблеми туберкульозу, підняти престиж спеціальності лікаря-фтизіатра, поліпшити умов роботи для персоналу і лікування хворих.
Конкурс проведений Фондом в рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007–2011 гг.» спільно з Головним управлінням охорони здоров`я Донецької обласної держадміністрації, за участю представників Європейського бюро ВООЗ в Донецькій області, кафедри фтизіатрії і пульмонології Донецького медуніверситету, санітарно-епідеміологічної служби області, обкому профспілки медпрацівників.
Про фонд: Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент Фонду - Рінат Ахметов.
Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент Фонду - Рінат Ахметов.
Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.
Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.
Президент Фонду - Рінат Ахметов.