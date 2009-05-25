Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" нагородив переможців конкурсу "Кращий протитуберкульозний диспансер"

20 травня 2009 експертне жюрі визначило переможців конкурсу «Кращий протитуберкульозний диспансер». Перше місце зайняв міський протитуберкульозний диспансер Шахтарська. Цей диспансер одержав від Фонду Ріната Ахметова грошовий приз у розмірі 50 000 грн. на поліпшення матеріально-технічної бази. Друге місце присуджене протитуберкульозному диспансеру міста Краматорськ, третє - диспансеру Горловки. Ці протитуберкульозні установи одержали від Фонду призи у розмірі 10 000 грн. кожен.

Конкурс «Кращий протитуберкульозний диспансер» ініційований Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» і проходив серед 14 протитуберкульозних установ Донецької області.

Мета конкурсу - привернути увагу громадськості до проблеми туберкульозу, підняти престиж спеціальності лікаря-фтизіатра, поліпшити умов роботи для персоналу і лікування хворих.

Конкурс проведений Фондом в рамках «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007–2011 гг.» спільно з Головним управлінням охорони здоров`я Донецької обласної держадміністрації, за участю представників Європейського бюро ВООЗ в Донецькій області, кафедри фтизіатрії і пульмонології Донецького медуніверситету, санітарно-епідеміологічної служби області, обкому профспілки медпрацівників.