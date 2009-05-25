У Red Bull виявлено кокаїн

24 травня стало відомо, що в чотирьох федеральних землях Німеччини введена тимчасова заборона на продаж енергетичного напою Red Bull Cola після того, як в його складі був виявлений кокаїн.

За словами прес-секретаря міністерства охорони здоров`я Тюрінгії Томаса Шульца, Red Bull не представляє небезпеки для здоров`я, проте суперечить нормам харчового законодавства, згідно якому напій після виявлення в ньому слідів кокаїну є не харчовим продуктом, а наркотичним препаратом.

Елементи кокаїну у складі Red Bull Cola виявили співробітники інституту охорони здоров`я і праці землі Північний Рейн-Вестфалія, що проводили харчову експертизу напою. На їх думку, одна з причин появи кокаїну в напої - залишковий вміст наркотика в екстракті рослини коки, листя якого використовується як ароматичний компонент при виготовленні коли.

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