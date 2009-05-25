Напої з пластикових пляшок небезпечні для здоров'я

Споживання напоїв з пластикових пляшок може бути небезпечне для здоров`я. Воно більш ніж на дві третини підвищує вміст в організмі хімікату, що впливає на статеві гормони, пише InoPressa з посиланням на The Daily Mail.

Бісфенол А, який сам по собі нагадує жіночий гормон естроген, застосовується у виробництві упаковок і баночок для продуктів і напоїв, а також дитячих пляшок. Дослідники з Гарвардської школи суспільної охорони (HSPH) здоров`я встановили, що у людей, що тиждень пили тільки з пластикових пляшок, вміст бісфенолу А в сечі виріс на 69%.

Нагрівання пластикових пляшок, яке часто використовують батьки маленьких дітей, приводить до проникнення хімікату в рідкий вміст в небезпечних кількостях. "Діти можуть виявитися особливо сприйнятливими до бісфенолу А, який здатний привести до порушення роботи гормональних залоз", - відзначає учасниця дослідження Карин Мічелс.

Результати незалежних досліджень показують, що дія бісфенолу A на зародки чоловічої статі виявляється, щонайменше, в скороченні кількості активних сперматозоїдів і в сповільненому розвитку простати і яєчок. Є думка, що небезпечна речовина впливає на зміну структури ДНК, а ця мутація передається по спадковості.

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