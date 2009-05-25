Новий засіб від раку простати

Результати першої фази випробувань терапії обнадіяли учених: лікування не позначило яких-небудь несприятливих ефектів на здоров`ї чоловіків, що знаходяться в групі ризику розвитку раку простати.

У дослідженні взяли участь 23 особи від 40 до 75 років з діагнозом високодиференційованої передміхурової інтраепітеліальної неоплазії. Даний діагноз указує на високий ризик розвитку раку простати. Учасників госпіталізували, щоб провести випробування препарату Zyflamend (Цифламенд), який необхідно приймати перорально протягом 18 місяців як індивідуально, так і разом з іншими дієтичними добавками.

«Нам відомо, що такий діагноз створює загрозу розвитку раку у чоловіків, а тому було особливе важливо розробити засоби і методи лікування», - сказав ад`юнкт-професор урології Арон Кац з лікарський-хірургічного коледжу університету Колумбії.

Учені з`ясували, що Zyflamend володіє протизапальною дією і зменшує проліферацію раку простати в клітинній культурі.

«Наші результати підтверджують, що Zyflamend в дозуванні по три прийоми щодня протягом 18 місяців був відмінно перенесений організмом», - повідомив на закінчення Джілліан Каподіс з університету Колумбії.

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