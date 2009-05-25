Запоріжжя: мати скинула трирічну дочку з 40-метрового мосту

У Запоріжжі жінка скинула свою трирічну дочку з 40-метрового мосту через Дніпро. Дитина чудом залишилася жива.

Як повідомив УНІАН старший помічник прокурора Запоріжжя Вадим ЯРОШЕНКО, злочин був скоєний минулої п`ятниці ввечері на 2-му мосту ім. Преображенського, що з’єднує о. Хортиця з Хортицьким районом Запоріжжя.

"За свідченням очевидців, жінка достатньо довго ходила з дитиною по мосту, а потім з незрозумілих причин підняла дівчинку і кинула її через поручні - з 40-метрової висоти мосту", - розповів В.ЯРОШЕНКО.

За його словами, дитину, що борсається у воді, побачили підлітки, які знаходилися на березі. Хлопці кинулися за дорослими у розташоване неподалік селище Мостозагін – вони й витягнули дитину з води.

"Неймовірно, але факт: за даними медиків, якихось серйозних тілесних пошкоджень у дівчинки на сьогодні не виявлено", - сказав В.ЯРОШЕНКО, додавши, що дитина все ж таки перебуває у лікарні для проведення повного обстеження.

27-річна мати дівчинки затримана і зараз перебуває в ІТТ. Прокуратурою її дії кваліфіковані як "Замах на вбивство неповнолітнього".

У рамках кримінальної справи ведеться слідство, в ході якого збирається інформація, у тому числі й про психічний стан жінки.