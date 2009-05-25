Діти, народжені в горах, набагато здоровіші

Вагітні жінки, які є представниками корінних народів в горах Андах, доставляють в два рази більше кисню до організму своєї дитини, ніж жінки європейського походження, повідомляє видання АМІ-ТАСС.

Відкриття, зроблене фахівцями з Університету Колорадо і Пенсільванського університету, допомагає пояснити, чому немовлята, що народилися в Андах, важать більше, ніж європейські діти. Фізіологи відмітили, що малюки жінок, проживаючих поблизу гір, важать при народженні в середньому на 255 грамів більше, ніж європейські діти. Чим більше поколінь сім`ї вагітної жінки проживали в Андах, тим більше кисню поступає через кров по маткових артеріях до зародка і тим нижчий ризик передчасних пологів.

Як говорять акушери, низька вага при народженні пов`язана з вищими показниками різних захворювань і ранньої смертності. Європейські жінки в три рази частіше народжують дітей, вага яких нижча за норму. Цікаво, що та ж тенденція - перевага життя в горах - відмічена і в інших регіонах: так, діти, народжені в Тибеті, важать більше в порівнянні з рештою китайських дітей.

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