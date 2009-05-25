У Польщі батьки не хочуть відправляти 6-річних дітей до школи

У Польщі батьки не поспішають записувати до школи своїх шестирічних дітей після урядової реформи, яка була запроваджена навесні цього року і яка поки що передбачає добровільний запис молодших дітей до школи.

Як пише сьогодні Gazeta Wyborcza, на вересень до школи батьки записали лише 3% шестирічних дітей при прогнозах Міністерства освіти в 30%.

Освітню реформу, що скорочує із 7-ми до 6-ти років вік дітей, які зобов’язані йти до школи, коаліційному уряду вдалося ухвалити в березні цього року, подолавши вето Президента.

Ухвалений закон передбачає дворічний перехідний період, упродовж якого батьки самі вирішуватимуть, коли відправляти своїх дітей до школи, але вже з 2011 року усі шестирічні діти будуть зобов’язані піти до школи.

За даними газети, котра провела своє власне дослідження, кількість записаних шестирічних дітей до школи в найбільших містах Польщі коливається від 2 до 3,8%.

Винятком є Гдиня на узбережжі Балтійського моря, де до школи записали 14% шестиліток (300 із понад 2 тис. дітей в місті).

Громадські організації, котрі виступали проти реформи, називають отримані дані підтвердженням того, що урядова реформа зазнала поразки.

В свою чергу урядовці пояснюють такий низький рівень кампанією, розгорнутою проти реформи в медіа.

«Це медіа, опозиція та різні угруповання відбили охоту в батьків (відправляти дітей до школи раніше)», - сказав міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал БОНІ.