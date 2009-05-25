Запоріжжя: під час екскурсії по заповіднику хлопчика покусала змія
15:54, 25 травня 2009Країна
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Стан середньої тяжкості
У Запорізькій області під час екскурсії на "Кам`яній могилі" 12-річного хлопчика покусала змія.
Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, інцидент стався напередодні вдень.
"О 14.25 каретою "швидкої допомоги" в Мелітопольську міськлікарню доставили 12-річного хлопчика, який під час екскурсії на території історико-культурного пам`ятника "Кам`яна могила" зловив змію, яка його покусала", - повідомили в МНС.
На сьогодні стан здоров`я дитини кваліфікований медиками як середнього ступеня тяжкості. Проте хлопчик переведений для проходження подальшого лікування в Запоріжжя.
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