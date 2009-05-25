Німці зібрали 32 тис євро Центру дитячої онкогематології в Донецьку

Жителі німецького міста Бохум мають намір передати 32 тис. євро своїх пожертвувань Центру дитячої онкогематології в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, про це повідомила сьогодні в Донецьку на зустрічі з мером шахтарської столиці Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ заступник голови німецького товариства «Бохум - Донецьк» Моніка ГРАВЕ. (Бохум є містом-побратимом Донецька - УНІАН)

За її словами, німецьким товариством проводиться велика благодійна робота – цього разу йому вдалося зібрати 32 тисячі євро пожертвувань, які будуть направлені у Донецьк для Центру дитячої онкогематології при Інституті невідкладної і відновної хірургії АМН України ім. В.Гусака.

У відповідь донецький мер висловив вдячність від імені жителів міста: «Я вдячний Вам за Вашу благородну місію, а також хочу подякувати всім жителям, які надали допомогу дитячій установі». Він побажав М.ГРАВЕ, делегації німецького товариства і всім жителям Бохума «процвітання і успіхів у такій корисній діяльності».

Наприкінці зустрічі О.ЛУК’ЯНЧЕНКО запросив бургомістра міста Бохума Оттілію ШОЛЬЦ на святкування 140-річчя Донецька, яке відбудеться 29 серпня 2009 року.