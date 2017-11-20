Будівництво першої черги Охматдиту вже на завершальному етапі - МОЗ

Будівництво першої черги лікарні на завершальному етапі, повідомили УНІАН у МОЗ.

Будівельники вже завершують косметичний ремонт, монтують витяжку і вже з понеділка розпочнуть передавати приміщення замовнику. Приймати кожну кімнату та кабінет буде комісія фахівців: вони оцінять виконані роботи та прийматимуть кожне приміщення майбутнього діагностично-лікувального центру окремо.

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Перша черга лікарні майже готова, тепер залишилося лише оснастити кабінети меблями, завершити деталі косметичного ремонту.

У МОЗ зазначили, що маленькі пацієнти та їхні батьки вже понад 6 років чекають лікування онкологічних захворювань в сучасних відділеннях променевої терапії, трансфузіології та радіоізотопної діагностики в Україні.

На сьогодні будівництво нової лікарні є одним з найбільших будівництв в Україні, як з інженерного, так і з медичного погляду.

Будівництво лікувально-діагностичного центру було розпочато в грудні 2011 року та повністю зупинено у 2013. За 2 роки було збудовано каркас споруди та закуплено дороговартісне медичне обладнання, яке 4 роки знаходилося в незмонтованому стані. В 2016 році було прийнято рішення про розподіл об'єкту на пускові комплекси, що дасть змогу швидше в два етапи відкрити лікарню, а також в короткі терміни запустити закуплене в 2012 році важке медичне обладнання (лінійний прискорювач та ОФЕКТ-ПЕТ-КТ).

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У кінці цього року планують ввести в експлуатацію перший пусковий комплекс зальною площею 26 тис. кв. м. Тож уже на початку наступного року маленькі пацієнти зможуть отримати кваліфіковану допомогу.

До першого пускового комплексу входить три блоки загальною площею 26 тис. кв. м. Перший пусковий комплекс – це сучасні діагностично-лікувальні та лабораторні приміщення. Також буде запущено лінійний прискорювач, КТ, тримодальну систему ОФЕТ-ПЕТ-КТ та МРТ. Відкриття відділень променевої терапії, трансфузіології та радіоізотопної діагностики виведе на новий рівень медичні послуги, які надає НДСЛ «Охматдит».

В новому лікувально-діагностичному центрі лікарі «Охматдиту» зможуть проводити вдвічі більше складних операцій і прийняти в 1,5 рази більше хворих дітей, яким потрібне комплексне лікування.