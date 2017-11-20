У МОЗ хочуть знати, як обирали держсекретаря: ЗМІ повідомляють про порушення правил конкурсу

11 жовтня Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала призначити Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України після проведення конкурсу.

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Як наголосили УНІАН у МОЗ, 8 листопада Кабінет міністрів України після результатів спеціальної перевірки своїм розпорядженням призначив нового державного секретаря МОЗУ, який приступив до виконання своїх обов’язків 14 листопада.

"16 листопада Радіо Свобода опублікувала матеріал із програми “Схеми” під заголовком “У конкурсі на високі держпосади почали перемагати члени комісії, яка їх проводить”, у якому ставить під сумнів дотримання усіх правил конкурсу під відбору на посаду державного секретаря МОЗУ. Керівництво Міністерства охорони здоров’я України звернулося за роз’ясненнями щодо питань озвучених у вказаному матеріалі до НАЗК й НАДС. Ми не можемо допустити, щоб відбір на ключові для системних змін посади відбувався в інтересах чи під контролем вузького кола людей, які упереджено проводять конкурс", - зазначили у відомстві.

У МОЗ наголосили, що "звернулися до Прем’єр-міністра України розпочати широкий діалог щодо удосконалення процедури відбору осіб на державну службу будь-яких категорій із залученням представників експертного середовища та громадських організацій, а також звернулися до Голови Представництва ЄС в Україні з проханням активно долучитися до цього процесу".

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"Ми повинні отримати механізми й правила, які зможуть мінімізувати вірогідність повторення подібних ситуацій. Ми також звернемося до команди програми “Схеми” з проханням надати нам усі матеріали відзняті у процесі спостереження за перебігом конкурсу з метою їх уважного аналізу. Про перебіг та результати вказаних дій будемо максимально оперативно інформувати. Усі сторони даного процесу розуміють, що основна проблема, з якою ми стикаємося – це культурна проблема, і результати існуючої системи є віддзеркаленням сучасної культури в Україні. Це культура, яка базується на інтересах певних груп, родин, непотизм, який в кінцевому підсумку перетворюється на рак корупції. Нам треба відійти від середньовічних принципів до принципу меритократії. Лише за таких умов якість професіоналів підніметься до межі, яку вимагає народ України. Переможцями конкурсів повинні ставати достойні, а не прихильні чи зручні. Посада державного секретаря є стратегічно важливою і ключовою для ефективного функціонування МОЗУ та впровадження дуже непростої медичної реформи. Але ще більш важливою і критичною для нас є довіра українців", - зазначили у МОЗ.