Як не захворіти у сезон застуд: ТОП-6 порад лікаря



Восени розпочинається сезон застудних захворювань. Зниження температури повітря, волога та похмура погода, створюють сприятливі умови для вірусів. Однак застудам можна запобігти дотримуючись певних правил, підкреслює дитячий інфекціоніст Федір Лапій.

Читайте такожСимптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації

1. Не стимулюйте імунітет препаратами

Хоч як це парадоксально, але вживання “імуностимуляторів”, що обіцяють зміцнити імунітет, надмірне вживання вітамінів в кращому випадку вам не допоможуть, в гіршому – можуть стати причиною хвороби. Завжди консультуйтесь з лікарем перед тим, як почати прийом будь-яких препаратів.

2. Гуляйте за будь-якої погоди

Немає поганої погоди для прогулянок. Свіже повітря і фізична активність укріплять ваш організм. Тож навіть прохолодна, дощова погода не має стати на заваді щоденних прогулянок, якщо ви хочете бути здоровими. Набагато менше ймовірності зустріти віруси застуди, в тому числі і грипу, перебуваючи на вулиці.

Прогулянки це один з способів загартування, що не потребує значних зусиль. Таким чином будуть тренуватися судини вашого організму і ви набуватимете кращої опірності на випадок переохолодження.

3. Правильно одягайтесь

Вдягайтеся за погодою. Перш за все, не перекутуйтесь самі і оберігайте від цього своїх дітей. Шерстяний светр і пуховик при температурі +10 – це погана ідея, адже в результаті ви спітнієте і почуватиметеся некомфортно при фізичних вправах. Обирайте одяг із натуральних тканин (особливо це стосується білизни), щоб тепловий обмін відбувався нормально.

Подбайте, щоб ноги залишались сухими і теплими. Взуття має бути зручним. Уникайте вузьких чобіт, які стискають ноги.

4. Підтримуйте температурний режим в оселі

Оптимальною температурою у оселі має бути 18-22°С. Вищі чи нижчі показники негативно впливають на відчуття комфорту і стан здоров'я. Дуже важливо не лише підтримувати стабільну температуру в оселі, а й стежити за вологістю. Це особливо актуально, якщо ви користуєтесь обігрівачем.

Висока температура в оселі може спровокувати порушення водно-сольового обміну і теплообміну, головний біль, порушення сну, шкірні захворювання, кашель, а у людей із групи ризику - підвищення тиску і серцевий напад. Якщо ж людина довго знаходиться в холодній кімнаті, то у неї знижується опірність і порушується теплообмін, зростає ризик застудних захворювань.

Читайте такожМедики розповіли про основні симптоми грипу

5. Стежте за раціоном

Збалансоване харчування допоможе залишатись здоровим у холодну пору року. Сніданок, обід чи вечерю просто небезпечно замінювати перекусом «на ходу».

Дотримуйтесь питного режиму. Достатня кількість води в організмі є запорукою правильного обміну речовин.

6. Спіть достатньо і уникайте стресу

Щоб почуватись бадьоро і залишатись здоровим у будь-яку пору року, налагодьте режим сну. Важливо засинати до опівночі і спати близько 8 годин. Крім того, намагайтеся уникати стресів і негативних емоцій.

Якщо все-таки у вас з’явились симптоми захворювання, зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря.