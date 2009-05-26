За даними громадської організації «Твереза Україна», щороку в Україні від алкоголізму помирає понад 40 тисяч осіб, налічується більш як 900 тисяч алкоголіків і набагато більше людей, які нерегулярно вживають алкогольні напої.

Як передає кореспондент УНІАН, 24 травня у Рівному обласний осередок громадської організації «Твереза Україна» провів акцію проти вживання алкогольних напоїв.

Акція проходила неподалік парку культури та відпочинку, де відбувалось традиційне «Свято пива».

Активісти «Тверезої України» під час своєї акції вилили в каналізацію кілька десятків літрів пива, купленого за власні кошти. Крім активістів «Тверезої України», в акції також взяли участь представники інших молодіжних і громадських організацій Рівного та області.

Як повідомив УНІАН керівник обласного осередку «Тверезої України» Сергій ОДАРЧЕНКО, активісти організації розробили програму тверезого способу життя для українських громадян, головним елементом якої є внесення змін до відповідних законів. Зокрема, вони пропонують внести зміни до законів «Про державне регулювання виробництва спирту і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист суспільної моралі» та «Про рекламу». Пропонується, зокрема, алкогольні напої продавати лише громадянам, яким виповнився 21 рік, суттєво обмежити продаж алкоголю, заборонити вживання алкогольних напоїв на вулицях, у скверах, парках та в інших людних місцях, посилити кримінальну відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані, повністю заборонити рекламу алкоголю та ін.

На думку членів організації, популярність міцних напоїв набула в Україні масштабів «алкогольної пандемії».