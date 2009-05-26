Як позбутися темних кругів під очима?

Причини темних кругів під очима: Вік

Старіння є головною причиною появи темних кругів. З віком шкіра стає сухою і темні круги стають дуже помітними.

Стрес Темні круги з`являються від перенапруження на роботі, сімейних проблем, невирішених грошових питань і багато чого іншого. Зараз стрес стає звичайною справою навіть серед молоді, що приводить до темних кругів вже з раннього віку.

Недостача сну Людина, яка недоотримує свої законні 8 годин сну щодня, в числі інших проблем зазвичай також стає жертвою темних кругів.

Зневоднення Якщо організм втратив велику кількість води, це приводить до сухості і підвищеної чутливості шкіри, що, у свою чергу, викликає темні круги.

Незбалансоване харчування Темні круги під очима також можуть сформуватися за відсутності здорового харчування. Дуже важливо щодня вживати їду, насичену протеїнами, вітамінами і мінералами, які необхідні для підтримки здоров`я організму.

Домашні засоби від темних кругів під очима вважаються кращим способом позбавитися цієї напасти. Це природний шлях приборкати темні круги без спричинення шкоди вашій шкірі.

Прикладати тонко нарізаний огірок поверх кожного ока на 15-20 хвилин двічі в день. Це освіжає і позбавляє ваші очі від стресу.

· Суміш мигдалевої олії і меду накладати кожен вечір перед сном. Ви побачите помітне поліпшення вже через 2-3 тижні.

· Споживайте щонайменше 1-2 літри води щоденно. Вода в даному випадку – кращі ліки, до того ж вона вимиває з організму всі токсини.

· Чайні пакетики також є визнаним засобом в боротьбі з темними кругами під очима. Прохолодний пакетик потрібно помістити на кожне око на 10-15 хвилин.

· Натріть листя свіжої м’яти і додайте пару крапель лаймового соку. Цю суміш також варто накладати на 10-15 хвилин щодня.

· Трояндова вода вважається натуральним освежителем для тіла і вже послужила натуральним лікарським засобом для багатьох поколінь. Змочіть ватяний тампон 2-3 краплями цієї води і ніжно помасажуйте ним око і ділянку під оком протягом 5-6 хвилин. Ефект стане помітний через 2-3 тижні. Цей метод вважається одним з найефективніших в боротьбі з темними колами.

Лікування темних кругів під очима потрібно починати якомога раніше, щоб уникнути посилювання ситуації. Успіхів!

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