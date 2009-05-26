Чим корисні розвантажувальні дні?

З твердженням про те, що всім охочим схуднути необхідно проводити «розвантажувальні» дні, думаю, не посперечається жоден з дієтологів. Про їх користь написано і сказано предостатньо, тому не стану дублювати лікарів і всіляких фахівців. Розповім краще про те, що дає нам практика їх застосування.

Я провожу розвантажувальні дні вже протягом року. Раз в тиждень, по середах, за стіл мене ніхто не запрошує, домашні знають, що ні різні хлібосоли на столі, ні тістечка в холодильнику, ні морозиво в морозилці мене не привернуть.

Один, всього один день в тиждень я відчайдушно борюся зі всілякими спокусами гастрономів і зізнаюся: з часом ця війна навіть стала приносити мені задоволення, азарт від того, як відважно я можу встояти перед спокусами. Але що ж приносить мені подібна практика?

Організм відпочиває Кожна працююча людина має два законних вихідних в тиждень. Ви їх використовуєте? В принципі, справа ваше, але згідно із законом належить.

Так от, по фізіологічному закону людському організму також необхідний вихідний, хай не два підряд, але один в тиждень ОБОВ`ЯЗКОВО! Нашому шлунку, кишечнику, жовчному міхуру і печінці та і решті всіх органів, що працюють нескінченно, не зупиняючись протягом всього життя, іноді потрібно дати можливість відпочинку.

Спалюється жир За рік я схудла на 28 кг. Ні, звичайно, не тільки через те, що практикувала розвантажувальні дні, крім цього я здійснювала ще ряд досить приємних дій, але упевнена, що частка розвантажувальних днів в моєму успіху була чималою.

Шлунок стискається Заявляю цілком компетентно - в результаті розвантажувальних днів ваш шлунок стискатиметься. Я відчула це вже буквально за два тижні. Наступного дня після «розвантаження», здається, що накинешся на їжу як дика хижачка, а в результаті з`їдаєш дуже мало.

Тобто, для того, щоб насититися, їжі потрібно вже в два рази менше, ніж раніше. Ось вам і прямий шлях до реалізації задуму - менший. Тепер, через рік, згадую ті гігантські порції, якими споживала їжу і жахаюся, а секрет був такий простий.

Звільняється час Оскільки готувати в такий день не потрібно, то у вас звільниться маса часу. Намагаючись якось справитися з цією купою вільного часу, я потихеньку навчилася в`язати. Ви теж можете пошукати для себе яке-небудь хобі, і життя стане набагато різноманітніше.

Але, скажете ви, а якщо ви заміжня, і вечорами всі члени вашої сім`ї як галчата зустрічають вас біля дверей з широко відкритими з голоду ротами, як бути? Пропоную наступний варіант дій.

Приготуйте їжу для сім`ї напередодні, щоб її потрібно було тільки розігріти, з цим в змозі справитися і діти, і чоловік.

І після цілого року позитивної практики, причому, повірте, я із задоволенням продовжую її і до цього дня, раджу всім, незалежно від того, треба вам скинути зайву вагу чи ні, проводити розвантажувальні дні, щоб зберегти своє здоров`я.

nashajizn