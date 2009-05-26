Кальян шкідливіший за сигарети в 60 разів!

09:35, 26 травня 2009
Країна
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1 кальян – як 3 пачки сигарет

Єгипетські учені довели, що викурювання одного кальяну порівнюване з трьома пачками сигарет, повідомляє The Lancet.

Раніше вважалося, що тютюновий дим в кальяні менш шкідливий, ніж сигаретний, оскільки встигає охолодитися у воді. Проте група єгипетських медиків і інженерів вирішила переконатися, чи так це насправді. Для цього вони сконструювали спеціальний прилад. Він складається з циліндра, об`єм якого рівний об`єму легенів людини. Усередині нього рухається поршень, що імітує вдихання і видихання тютюнового диму. Після повного циклу руху поршня в апараті залишається стільки шкідливих речовин, скільки осідає в легенях курця. Результати виявилися невтішними. Дослідження показали, що викурювання звичайної порції кальянного тютюну (25 грамів) можна прирівняти до 60 сигарет.

argumenti.ru

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