Кальян шкідливіший за сигарети в 60 разів!

Єгипетські учені довели, що викурювання одного кальяну порівнюване з трьома пачками сигарет, повідомляє The Lancet.

Раніше вважалося, що тютюновий дим в кальяні менш шкідливий, ніж сигаретний, оскільки встигає охолодитися у воді. Проте група єгипетських медиків і інженерів вирішила переконатися, чи так це насправді. Для цього вони сконструювали спеціальний прилад. Він складається з циліндра, об`єм якого рівний об`єму легенів людини. Усередині нього рухається поршень, що імітує вдихання і видихання тютюнового диму. Після повного циклу руху поршня в апараті залишається стільки шкідливих речовин, скільки осідає в легенях курця. Результати виявилися невтішними. Дослідження показали, що викурювання звичайної порції кальянного тютюну (25 грамів) можна прирівняти до 60 сигарет.

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