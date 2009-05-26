Східні танці виліковують від важких захворювань

Відомий індійський лікар і фахівець з арт-терапії Сатьянараяна стверджує, що танець надає не тільки психотерапевтичний ефект, але і допомагає людям, хворим діабетом, гіпертонією і різними формами артриту. Сатьянараяна вважає, що ритмічні рухи під музику не тільки заспокоюють нерви, але створюють таке фізичне навантаження, яке допомагає організму боротися з дуже серйозними захворюваннями.

Наприклад, для людей, які хворі на діабет, заняття танцями просто необхідні. Як показали спостереження за групою індійських пацієнтів-діабетиків, в результаті регулярних занять танцями у них істотно знизилася кількість цукру в крові. Регулярні заняття танцями корисні для хворих артеріальною гіпертонією. Танцювальні рухи допомагають понизити тиск і роблять благотворний вплив на нервові процеси в організмі. Багато фахівців вважають, що гіпертонія з`являється в результаті ряду ускладнень в нервовій системі людини як специфічна реакція організму на постійний стрес.

Хронічні форми гіпертонії лікуються спеціальними антигіпертонічними препаратами, але понизити ризик розвитку захворювання на його ранніх стадіях можна за допомогою танців. Якщо говорити про стилі, то людям, страждаючим від гіпертонії більше всього підходить стиль катхак, активізуючий нервову систему по всьому тілу. Катхак - це класичний танець північної Індії, основа якого - ритмічні композиції, побудовані на чергуванні ударів поперемінно правою і лівою ногою. Катхак дає хороше навантаження на хребет, оскільки безліч нахилів і напівповоротів розробляють його шийний і поперековий відділи. Цей стиль також підходить для тих, хто має проблеми з координацією рухів або страждає артритами. Рухи катхака розробляють кисті і зап`ястя, плечовий і тазостегновий суглоб, укріплюють вестибулярний апарат і серцево-судинну систему.

Для боротьби з ожирінням Сатьянараяна рекомендує комбінувати декілька стилів танцю, що задіюють ноги, талію, стегна і хребет. На його думку, розроблений ним комплекс вправ прискорює метаболічні процеси і сприяє природному схудненню. Тим, хто часто відчуває головний біль, Сатьянараяма рекомендує виконувати танець змії, в якому основний рух робиться шиєю. А страждаючим різними формами артриту підійдуть танці, в яких основними є руху кистями і зап`ястями рук. Серед індійських танців це, звичайно, бхарата-натьям - традиційний танець, пов`язаний головним чином з навантаженням на верхню частину тіла. У південноіндійському стилі бхарата-натьям існує 24 типу рухів однією кистю, 13 типів рухів обох рук, 10 рухів руки цілком, по 5 типів рухів для грудної клітки, торсу, живота і стегон. Сатьянараяма попереджає, що будь-який комплекс танцювальних рухів повинен бути розроблений спільно з лікарем індивідуально для кожної людини.

Особливо, якщо займатися танцем не для профілактики, а для лікування вже існуючих серйозних захворювань. Методика танце-терапії була схвалена Міністерством охорони здоров`я і товариством акушерства і гінекології Індії.

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