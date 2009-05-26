Від підроблених ліків у світі щорічно помирає 700 тис осіб

У країнах, що розвиваються, аптеки за рецептами лікарів відпускають підроблені та невідповідні стандартам ліки.Згідно із недавнім дослідженням, проведеним у країнах, що розвиваються, майже половина ліків, які продаються в Анголі, Бурунді та Конго, не відповідають стандартам.

Дві третини протималярійних препаратів, які продаються у Лаосі, М`янмі, Камбоджі та В`єтнамі, містять недостатню кількість активних компонентів.

За оцінками фахівців, від підроблених ліків для лікування малярії та туберкульозу, щорічно вмирає близько 700 000 людей. Крім того, підроблені препарати підвищують опірність лікуванню.

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