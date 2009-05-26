В Україні 90% підлітків 13-15 років вживають алкоголь

Прокуратурою міста Києва за дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО проведено перевірку дотримання вимог чинного законодавства щодо профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління у підлітковому середовищі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Згідно з дослідженнями науковців, серед українських підлітків 13-15 років палять майже 63%, вживають алкоголь – 90%, досвід вживання наркотичних речовин мають понад 14%.

Згідно зі ст. 5 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, обов’язок проведення роботи із запобігання правопорушень серед дітей та виявлення їхніх причин покладено на органи кримінальної міліції у справах дітей.

Проте, перевірками встановлено, що органами внутрішніх справ не в повній мірі виконуються вимоги Закону України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів”.

Неповнолітні особи, незаконне вживання якими наркотичних засобів встановлено, не направляються органами внутрішніх справ на медичне обстеження для встановлення факту перебування їх в стані наркотичного сп’яніння.

Як приклад, одним з районних відділів кримінальної міліції у справах дітей за 2008-й та минулі місяці 2009 року не видано жодного направлення на проведення медичного обстеження, хоча до адміністративної відповідальності за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів притягнуто 8 неповнолітніх. Аналогічні порушення встановлені у всіх районних відділах кримінальної міліції у справах дітей міста Києва.

За даними медичних закладів столиці, у минулому році зафіксовано 132 випадки надання медичної допомоги дітям з алкогольними отруєннями. За даними Головного управління освіти і науки КМДА, на внутрішньошкільному обліку перебуває 2841 неповнолітній, схильний до тютюнопаління.

Головною причиною стрімкого поширення тютюнопаління та вживання алкоголю серед дітей є доступність цигарок та алкогольних напоїв. Тому виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які реалізують алкогольні та тютюнові вироби підліткам, є важливим засобом боротьби з цією проблемою.

Незважаючи на негативну статистику тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в підлітковому середовищі, кількість виявлених районними відділеннями КМСД фактів реалізації дітям тютюнових та алкогольних виробів є вкрай недостатньою. Так, у 2008 році виявлено лише 225 фактів реалізації неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів, за 3 місяці 2009 року – 177.

Крім того, вживання алкоголю дітьми призводить до вчинення ними протиправних дій. Лише минулого року 110 злочинів вчинено підлітками в стані сп’яніння.

Органами прокуратури міста Києва впродовж поточного року з метою попередження злочинності та правопорушень серед дітей, запобігання поширенню серед них шкідливих звичок до органів внутрішніх справ та освітніх установ внесено майже 30 документів реагування. За результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 37 осіб.