Медитація допомагає контролювати емоції

Що можна зробити для того, щоб удосконалити роботу свого мозку? Медитувати - стверджують фізіотерапевти Каліфорнійського університету.

Неврологи використовували метод магнітно-резонансної томографії для сканування головного мозку людей, що медитували, і відмітили, що при цьому процесі мозкові медіатори були більші у області гіпокампу, тощо. Всі ці області відомі своїми функціями регулювання емоцій. Американські дослідники вважають, що регулярна медитація дозволяє підтримувати позитивний емоційний настрій, зберігати емоційну стабільність і контролювати поведінку. Спостережувані відмінності в анатомії мозку пояснюють, чому люди, що захоплюються медитацією, володіють цими винятковими здібностями.

Більшість учасників огляду мали великий досвід медитації і щодня використовували методику глибокого заглиблення в себе від 10 до 90 хвилин. Учені порівняли розміри певних структур головного мозку, об`єм сірої речовини в конкретних областях і різні типи тканин. Спостережувані зміни в ділянках мозку призводили до того, що люди, що медитують, мали можливість управляти своїми емоціями і самостійно коректувати емоційну відповідь на різні життєві ситуації. Експерименти підтвердили позитивні аспекти медитації: така практика сприяє кращій концентрації уваги, зниженню рівнів стресу і зміцненню імунної системи.

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