Вузькі спеціалісти у поліклініках та лікарнях працюватимуть до 2020 року - МОЗ

Пацієнти підписують Декларацію про вибір лікаря тільки з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Як наголосили УНІАН у МОЗ, вузькі спеціалісти у поліклініках та лікарнях до 2020 року будуть працювати, як і раніше.

Читайте такожСупрун запевнила, що тарифи на медичні послуги для українців поки не зміняться

З 2020 року Національна служба здоров'я (НСЗУ) починає сплачувати за послуги на вторинній і третинній ланці, що ввійдуть в програму медичних гарантій. Ці послуги будуть надаватися безоплатно, якщо пацієнт звернувся за направленням сімейного лікаря або терапевта чи педіатра.

При цьому пацієнт зможе самостійно обирати вузького спеціаліста чи заклад, у якому отримає послугу. НСЗУ оплатить звернення на підставі інформації та документів, що надасть медзаклад до електронної системи охорони здоров’я. Для цього заклад складатиме звіт в електронній системі охорони здоров’я, в якому зазначається обсяг наданих медичних послуг та лікарських засобів.