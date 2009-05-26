10 звичок, які допоможуть дожити до 100 років

Найголовніший чинник, який визначає те, наскільки довго людина проживе, - це не гени, а спосіб життя. Дослідники виявили, що довгожителі діляться своїми особливостями в харчуванні, вправах, способах боротьби із стресом. Ось 10 правив, дотримуючи які можна прожити довше життя. 1. Не йдіть на пенсію. "Досвід показує, що коли у людини, яка раптово припиняє працювати, починає розвиватися ожиріння і хронічні захворювання", - говорить Luigi Ferrucci, директор Baltimore Longitudinal Study of Aging. До Кьянті (Італія).

2. Користуйтеся флосом щодня. Це може допомогти зберегти ваші артерії здоровими. У 2008 році в Університеті Нью-Йорка (New York University) провели дослідження, в якому з`ясували, що щоденне використання зубної нитки зменшує кількість хвороботворних бактерій в роті. Ці бактерії можуть потрапляти в кровообіг і викликати різні запальні утворення в артеріях, що є головним ризик-фактором серцевих захворювань. "Я вважаю, що люди повинні користуватися флосом двічі в день, щоб одержати очікуваний ефект", - говорить доктор Перлз.

3. Рухайтеся! "Фізичне навантаження - це єдине реальне джерело вашої молодості, яке існує, - говорить Джей Ольшанські (Jay Olshansky), професор медицини, дослідник процесів старіння з University of Illinois, Чікаго. - Це схоже на бензин і машинне масло для вашого автомобіля. Ви не повинні робити це, але ваш автомобіль поїде безумовно краще". Згідно численним дослідженням завдяки вправам поліпшується настрій, гострота розуму, м`язова маса і кістки.

4. Їжте багаті клітковиною злаки на сніданок. Споживання цільнозернових, особливо на сніданок, допомагає зберегти рівень цукру стабільним впродовж всього дня.

5. Спіть як мінімум шість годин на добу. Додавши бракуючу годину сну, ви додасте собі декілька років життя. "Сон - одна з найважливіших функцій, яку наш організм використовує для регулювання і відновлення клітин, - говорить доктор Ферруччі. - Ми підрахували, що мінімальна кількість сну, яка потрібна людині для отримання фази швидкого руху очей (REM-фаза), - близько шести годин".

6. Їжте цельнозернові, без добавок. Люди, в крові яких високий рівень певних нутрієнтів - селену, бета-каротину, вітаміну С і Е, як правило довше живуть і мають кращі когнітивні показники. На жаль, немає доказів того, що прийом препаратів з цими мікроелементами і вітамінами надасть подібну дію. Існує більше 200 різних каротеноїдів і 200 різних флавоноїдів в одному тільки томаті", - говорить Ферруччі. Трохи менше продуктів білого кольору - хліб, мука, цукор, і більше кольорових овочів і фруктів і темного цільнозернового хліба і злакових.

7. Не нервуйте. Згідно новому дослідженню, довгожителі зазвичай не приймають близько до серця проблеми. Знайдіть спосіб для себе, який дозволить управляти вашим стресом: йога, фізичні навантаження, медитація.

8. "Живіть як Адвентисти Сьомого Дня". Американці, які вважають себе Адвентистами Сьомого дня, мають середній термін тривалості життя 89 років. Майже на 10 років більше, ніж проживає среднестатичестический американець. Один з головних принципів цієї релігії - турбота про свій організм. Це означає не палити, не зловживати алкоголем і солодким.

9. Звички. Довгожителі зазвичай мають строгий розпорядок, говорить доктор Ольшанські. Вони дотримуються певної дієти і займаються певною фізичною діяльністю протягом життя. Вони прокидаються і лягають спати в один і той же час. Це ще одна хороша звичка, яка підтримка ваше тіло в стані рівноваги.

10. Контактуйте. Регулярний контакт з своїми друзями і близькими - ключ до того, щоб уникнути депресії, яка може привести до ранньої смерті. Деякі психологи вважають, що головна користь для літніх людей від фізичних вправ - соціальні взаємодії.

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