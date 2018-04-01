Корисні властивості моркви

Морква є високопоживним коренеплодом. Як лікувальна рослина використовується вже близько 4 тис. років. Її широко використовують в гастрономії як найпопулярнішу приправу, вона може, бути також і основним продуктом. Морква - дуже корисний овоч для організму. Корисні і лікувальні властивості моркви пояснюються її багатим складом. Морква містить вітаміни групи В, РР, С, Е, К, в ній присутній каротин - речовина, яка в організмі людини перетворюється на вітамін А. Морква містить 1,3 % білків, 7 % вуглеводів. Немало в моркві мінеральних речовин, необхідних для організму людини: калію, заліза, фосфору, магнію, кобальту, міді, йоду, цинку, хрому, нікелю, фтору і ін. У моркві містяться ефірні олії, які обумовлюють її своєрідний запах.

Морква містить бета-каротин, який покращує роботу легенів. Бета-каротин є попередником вітаміну А. Потрапляючи, в організм людини каротин перетворюється на вітамін А, який найбільш корисний для молодих жінок. Також цілющі властивості моркви пов`язані із зміцненням сітківки ока. Людям, страждаючим короткозорістю, кон`юнктивітами, блефаритами, нічною сліпотою і швидкою стомлюваністю вживання цього продукту в їжу вельми бажано.

Корисно погризти сиру моркву, оскільки це укріплює ясна. Оскільки вітамін А сприяє росту, то морква особливо корисна дітям. Цей вітамін необхідний для нормального зору, він підтримує у хорошому стані шкіру і слизисті оболонки. Морква, страви з моркви і особливо морквяний сік використовуються в лікувальному харчуванні при гипо- і авітамінозі А, захворюваннях печінки, серцево-судинної системи, нирок, шлунку, недокрів`ї, поліартриті, порушеннях мінерального обміну. Пюре з сирої або відварної моркви показане при коліті.

Варена морква допомагає лікувати злоякісні пухлини, дисбактеріоз кишечника, нефрит. Володіє цей овоч і протимікробними властивостями. Також в моркві містяться фітонциди. Досить пожувати морквину - і кількість мікробів в роті різко зменшиться. Для лікування нежиті можна закопувати в ніс сік моркви. Лікарі і кулінари радять використовувати в їжу столову моркву з яскраво-червоною шкіркою.

Відварна морква досить часто включається в раціони хворих цукровим діабетом. Щоб організм швидше засвоїв провітамін А моркви, її доцільніше вживати із сметаною або рослинним маслом. По властивості стримувати утворення жирів в організмі морква з овочів поступається тільки капусті.

Було встановлено що морква містить багато натуральних антибіотиків, які називаються фітонцидами, хоча ви і не відчуєте різкого запаху. Якщо потримати в роті морквяний сік або пожувати морквину, то кількість хвороботворних мікробів різко зменшується. Також в ній є вітаміни С, Е, РР, групи В, мінерали - магній, цинк, хлор, фтор, йод, мідь, сірка, фосфор, марганець, кобальт, залізо, бор, кремній, і пектини. Але в основному цілюща цінність моркви пов`язана з великою кількістю каротину, який перетворюється в організмі у вітамін А, і є сильним антиоксидантом. Адже при недоліку цього вітаміну може розвинутися недокрів`я, швидка стомлюваність організму, погіршення зору. Моркву потрібно давати дітям для хорошого розвитку і росту, і для підвищення захисних сил.

Залежно від стану людини сирий морквяний сік можна пити від 0,5 до 3-4 л в день. Сік допомагає привести весь організм в нормальний стан. Морквяний сік - найбагатше джерело вітаміну А, який організм засвоює швидко. У соку міститься велика кількість вітамінів В, С, D і Е. Морковний сік покращує апетит, травлення і структуру зубів.

Годуюча мати з метою поліпшення якості молока повинна пити щодня морквяний сік.

Сирий морквяний сік є природним цілителем при виразках і ракових утвореннях. Він підвищує опірність організму до інфекцій, ефективно діє на підшлункову залозу, підвищує опірність лімфатичних і залоз внутрішньої секреції, пазух лицьового черепа і дихальних органів. Морквяний сік укріплює нервову систему і не знає собі рівних в підвищенні енергії і сили організму.

Суха шкіра, дерматит (запалення шкіри) і інші шкірні захворювання є наслідком недостатності в організмі поживних речовин, що містяться в сирій моркві. Як засіб боротьби проти виразок і ракових утворень сирий морквяний сік - диво нашого століття. Проте його потрібно приготувати правильно (витягнути з клітковини), а всяку їжу, що містить концентрований цукор, крохмаль і зернову муку, повністю виключити.

Вранці натщесерце давати дітям 50-100 мл соку. Послабляє м`яко і добре.

Полоскати горло при ангіні кілька разів в день: на 100 мл свіжого соку додати 1 ст. ложку меду, розмішати, розбавивши склад навпіл з кип`яченою водою.

Чим більше кислотності в шлунку, тим більше слід вживати морквяного соку.

Свіжий сік підсолодити медом і змащувати або полоскати рот при молочниці.

Щодня вранці натщесерце з`їдати 100 г тертої моркви із сметаною або рослинним маслом або сік по 1/4 стакана 4-5 разів на день, змішавши його з медом. Застосовується при недокрів`ї, авітамінозі і загальному занепаді сил.

Каротин, що міститься в моркві, благотворно впливає на зміцнення зору.

Морква при опіках: при свіжих опіках накладати кожні 20-30 хв кашку з свіжої моркви, а також до запалених ділянок шкіри і гнійних ран.

Дітям від глистів пити натщесерце 1/2 стакана морквяного соку або свіжу натерту моркву - 100 г. Можна дати дітям по 1 ч. ложці конопляного масла 2 рази на день натщесерце з хлібом. Масло проносить і убиває глистів (прованське, горіхове масло).

При нирковий-кам`яній хворобі і як вітрогонне:

а) розмолоти насіння моркви в порошок. Приймати по 1 г 3 рази на день за 30 хв до їжі.

б) 1 ст. ложку насіння моркви залити 1 стаканом кип`ятку, наполягти, укутавши, 12 годин, процідити. Приймати в теплому вигляді по 1/2 склянки 5-6 разів на день.

Камені і пісок в жовчному міхурі і в нирках є природним результатом нездатності організму вивести кальцій, що утворився унаслідок вживання концентрованих крохмалів і цукру.

З моркви готують препарати, які володіють спазмолітичними, судинорозширювальними властивостями, мають заспокійливу дію на центральну нервову систему:

1. Порошок з насіння: приймайте по 1 г в 3 прийоми за день. Порошок з насіння ефективний також при порушенні травленням як сечогінний засіб при нирковокам`яній хворобі.

2. Відвар: 1 ст. ложку подрібненого насіння залийте 1 скл. кип`ятку, тримайте на водяній лазні 12 ч. Приймайте гарячий відвар по 3 скл. в день.

У народній медицині використовують насіння цієї рослини. Воно містять каротин, цукор, йод і мінеральні солі.

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