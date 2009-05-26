Чи шкодять здоров'ю штучні зуби?

Зубними імплантатами часто замінюють втрачені зуби. Раніше серед стоматологів існувало побоювання, що їх впровадження руйнує тканини щелепи і ясен у ділянці його установки. Тепер доведено, що це не так. Останнє дослідження, опубліковане в журналі Periodontology, свідчить про те, що максимум кісткових змін і стабілізація проходить якийсь час між установкою імплантата і остаточним розміщенням протезу, зазвичай на це йде декілька місяців. У подальші п`ять років відбуваються лише незначні кісткові зміни, які не залежать ні від довжини, ні від глибини установки протеза.

Перед імплантацією зуба проводять дві консультації: зубного хірурга, який оцінює стан твердих і м`яких тканин, - можна ставити імплантат чи ні, і ортопеда, який вирішує естетичне питання, - колір емалі, зліпок, форма, положення. Спершу вставляють в щелепу гвинт-імплантат і стежать за тим, як він приживляється. Якщо адаптація йде добре, то в ідеалі ортопед готує паралельно коронку. Її усаджують на місце приблизно через 2-3 місяці, іноді пізніше, терміни дуже індивідуальні і залежать від темпів вростання імплантата.

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