3 нових способи схуднути

Багато хто мріє схуднути і мучить себе дієтами, не підозрюючи, що шлях по скиданню зайвих кілограмів можна пройти легко і із задоволенням. Дотримуватися дієти або здорової схеми харчування стане куди легше, якщо підійти до процесу з вигадкою, пише Point.ru. Дослідники вважають, що свіжі ідеї вельми багатообіцяючі:

1. Що наше життя? Гра!

Відверніть себе від думок про набіг на холодильник. Як це зробити? Дуже просто -треба чим-небудь захопитися. На роль "захоплень" відмінно підходять всілякі ігри – словесні загадки, кросфорди, пазли і т.д. Гра знімає стрес і знижує бажання негайно підкріпитися булочкою або ще чим-небудь шкідливим.

2. Поставте себе на кон

Дослідники з`ясували, що краще худнуть ті, які посперечалися з кимось на гроші про те, що скинуть до певного часу певну кількість кілограмів, скидали набагато більшу вагу, ніж ті, хто ні з ким ні про що не сперечався. У Мережі є навіть спеціальні сайти для спорщиків: FatBet.net і WeightLossWars.com. Якщо немає бажання смітити грошима, просто постарайтеся худнути "публічно": розкажіть про свої наміри родичам, друзям, колегам по роботі, читачам блога.

3. Посміхайтеся

Прикріпіть до холодильника магнітом будь-яку фотографію, що викликає у вас усмішку, або смішну фізіономію, або забавну картинку. Шанси на те, що, подивившись на неї і одержавши заряд позитиву, ви виберете з надр холодильника здорове перекушування, а не щось шкідливе, різко підвищаться.

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