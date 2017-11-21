Симптоми гострої форми грипу у дітей: коли батькам необхідно викликати "швидку"
Симптоми грипу починають зникати і стан дитини покращується, але згодом піднімається висока температура та посилюється кашель.
Медики підкреслюють, що до відділення невідкладної допомоги потрапляють тільки хворі з гострою формою захворювання, що важко перебігає.
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Симптоми гострої форми грипу у дітей:
- задишка або будь-які проблеми з диханням,
- синюватий колір шкіри,
- дитина не п’є достатньої кількості рідини,
- дитина не прокидається або не реагує на вас,
- дитина настільки роздратована, що не хоче, щоб її піднімали на руки,
- симптоми грипу починають зникати і стан дитини покращується, але згодом піднімається висока температура та посилюється кашель,
- лихоманка та висип на шкірі.
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Також невідкладна медична допомога потрібна немовлятам із наступними проявами захворювання:
- дитина відмовляється їсти або не може ковтати,
- проблеми з диханням,
- плач без сліз,
- підгузки необхідно міняти рідше, ніж зазвичай.