Інтер'єр лікарень сприяє швидкому одужанню

Детально продуманий внутрішній дизайн і інтер`єр лікарняних палат і кабінетів допомагає понизити число медичних помилок, зупинити розповсюдження інфекцій і захистити здоров`я пацієнтів. Дослідження Bronson Methodist Hospital і Center for Health Design показало, що сфера дії лікарняних інфекцій скоротилася на 11%, якщо в клініках розташовувалося більше одиночних палат, була створена система хорошої вентиляції приміщень і встановлено більше раковин для миття рук. Крім того, зменшення рівня шуму біля лікарняних ліжок поліпшило якість сну пацієнтів майже на 50 відсотків.

Також лікарі відзначають, що природне світло допомагає хворим справлятися з депресією, а вигляд з вікна на природу знижує больові відчуття. Крім того, розташування невеликих стендів для медсестер ближче до кімнат пацієнтів замість великих і централізованих дозволяє ефективніше спостерігати за станом хворих і вчасно виявити симптоми погіршення самопочуття.

Докладний план будівництва нових лікарень важливий для належного санітарно-гігієнічного захисту і поліпшення якості умов для пацієнтів, які ні в чому не матимуть потреби і одержать найуважніше і професійне обслуговування, необхідне для швидкого одужання, переконані американські експерти.

ami-tass.ru