Населення України за 9 місяців цього року скоротилося до 42,3 млн - Держстат

Чисельність населення України станом на 1 жовтня 2017 року становила 42 млн 275 тис. осіб, що на 149,6 тис. осіб менше, ніж було на початок року, повідомила Державна служба статистики України.

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У січні-вересні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 274,9 тис. дітей, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 332,2 тис. дітей. За 9 місяців було зафіксовано природний спад населення - 142,6 тис. осіб, тоді як за січень-вересень 2016 року населення скоротилося на 132 тис. осіб. При цьому кількість людей, які приїхали до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни, на 3 787 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 5 289 осіб.

Дані наводяться без урахування Криму і частини зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Останній раз перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше, ніж один раз на десять років.