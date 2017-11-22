Кабмін затвердив обсяги забезпечення населення донорською кров’ю на 2018 рік

Кабінет міністрів України затвердив обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження схвалено сьогодні під час засідання уряду.

Рішення схвалено без обговорення.