Кабмін затвердив обсяги забезпечення населення донорською кров’ю на 2018 рік
12:55, 22 листопада 2017Країна
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Відповідне розпорядження схвалено сьогодні під час засідання уряду.
Кабмін затвердив обсяги забезпечення населення донорською кров’ю на 2018 рік / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 рік.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження схвалено сьогодні під час засідання уряду.
Рішення схвалено без обговорення.
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