Активність вірусу грипу в Україні залишається низькою - епідеміологи

Активність грипу в регіонах України залишається низькою, повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ.

На 46-му тижні 2017 року зареєстровано 46 випадків грипоподібних захворювань. серед них найбільше дорослого населення.

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На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізована 31 особа, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 433,4 на 100 тис.населення, що більше минулого тижня на 3,4 %.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській – 769,4 на 100 тисяч населення, найменший у Тернопільській областях – 218,8.

У жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років. Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було. На ГРВІ захворіло 167 566 людей, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 3,4%

Вірусів грипу цього тижня не визначено.

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

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Епідеміологи нагадують, що грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Симптоми грипу: висока температура, яка тримається мінімум 5 днів, лихоманка, головний біль, ломота в м’язах та суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту; можливо, нудота, кашель, що може тривати 2 тижні і більше, нежить.

Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

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При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.