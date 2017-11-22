ФРН допомагає найбільш постраждалим особам, що живуть уздовж контактної лінії в Донецькій і Луганській області / Фото УНІАН

Федеративна Республіка Німеччина виділила ще 2,8 млн євро на гуманітарну допомогу для сходу України.

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Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства Німеччини в Україні.

Зазначається, що Німеччина додатково виділяє 2,8 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні на період 2018-2019 років. У 2016 і 2017 роках організації ADRA було виділено 1,8 млн євро.

Крім того, сказано, що організація внесе додаткові 200 тисяч євро з власних коштів. "Проект надає безпосередню допомогу найбільш постраждалим особам вздовж контактної лінії в Донецькій та Луганській області, зокрема багатьом внутрішнім переселенцям. Заходи йдуть на користь переважно людям похилого віку, інвалідам, одиноким матерям, батькам та багатодітним сім‘ям. Наприклад, ADRA надає термінову допомогу з утеплювального аварійного ремонту і теплоізоляції житла, постачає пальне на зиму та організовує забезпечення чистою питною водою та гігієнічними наборами, зокрема, людей, що перетинають контактну лінію і мають подовгу стояти в чергах. Подальшою складовою проекту є психосоціальний догляд за постраждалими від конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких є багато дітей", - сказано у повідомленні.