Лікарі розповіли про суперкорисні властивості імбирного чаю

Лікарі називають імбир найбільш корисним продуктом. Має унікальний склад, крім стандартного набору з рослинних жирів, білків і вуглеводів, в імбирі містяться вітаміни С, В1 і В2, кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, ніацин, а також практично всі незамінні амінокислоти, що дозволяє цим прянощам живити абсолютно всі тканини і органи організму, рятує від втоми.

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Дослідження виявили, що регулярне вживання свіжого імбиру допомагає зняти напруження м'язів, особливо після фізичного навантаження.

Імбирний чай поліпшує травлення, знімає болі в животі, спазми, покращує обмін речовин. Він чинить відхаркувальну, тонізуючу, зігріваючу, протиблювотну дію, зміцнює імунітет і відмінно допомагає при застуді. Класичний рецепт імбирного чаю: відріжте шматочок імбиру 4-5 см завдовжки (на літр води), очистіть і наріжте. Закип'ятіть воду, покладіть в неї імбир і варіть протягом 10 хвилин. Зніміть з вогню і процідіть.

Щоб посилити корисні властивості імбиру, додайте трохи чорного перцю, кориці, кілька ложок сиропу шипшини і лимон. У поєднанні з перцевою м'ятою, квітками бузини чорної і деревієм (у вигляді чаю) імбир знімає сильні болі в животі, нормалізує кровообіг. Допомагає схуднути.

При вживанні імбирного напою здатний виникнути «ефект внутрішньої грілки», який стимулює обмін речовин, запобігає переїданню, сприяє зниженню маси тіла. Тому вчені рекомендують вживати напій перед їжею.

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Рецепт приготування імбирного напою простий. Потрібно взяти обмитий корінь імбиру (довжиною 4-4, 5 см) і пару зубчиків заздалегідь приготованого часнику. Імбир очистити і порізати часточками. Додати до імбиру часник. Залити нарізаний імбир і часточки часнику окропом (2 л) і дати складу настоятися півтори години. Після закінчення визначеного строку інгредієнти вийняти з настою і готовий чай пити в гарячому або теплому вигляді 4-6 разів у день до їжі за півгодини.