Вага жінки залежить від чоловіка

Учені дослідили, що вага жінки залежить від стосунків із чоловіком. Найстрункіші — наречені. Перед весіллям вони худнуть у середньому на 3 кг 600 г. На другому місці — матері дорослих дітей. Коли їхні діти одружуються, вони втрачають щонайменше 3 кг. На третьому місці — закохані. Закохана жінка здатна втратити до 2,5 кг.

Натомість жінки гладшають, маючи стабільні стосунки або під час вагітності, відповідно на 4 і 7 кг. Такі дані дослідники отримали, протестувавши 3 тис. жінок. Аби корегувати вагу, вчені радять пам’ятати про ці п’ять періодів і контролювати свої емоції.

gazeta.ua