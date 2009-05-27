М'язові клітини "навчилися" знищувати ВІЛ

Дослідники з Дитячого госпіталю Філадельфії (штат Пенсільванія) “навчили” м`язові клітини виробляти антитіла, здатні нейтралізувати вірус імунодефіциту людини, пише The New Scientist. Ця методика дозволяє забезпечити імунний захист від ВІЛ-інфекції без участі клітин імунної системи, які є головними мішенями ВІЛ.

У проведеному американськими ученими експерименті кодуючі синтетичні антитіла гени були введені в м`язові клітини макак за допомогою нешкідливого вірусу. В результаті в м`язах тварин почалося вироблення антитіл, здатних зв`язувати частинки вірусу імунодефіциту мавп, близького по структурі і властивостям до збудника ВІЛ-інфекції у людини.

За словами провідного автора дослідження Пилипа Джонсона, випробувана на приматах методика дозволяє вченим обійти найбільш істотну перешкоду на шляху імунопрофілактики ВІЛ-інфекції: вірус імунодефіциту руйнує імунну систему, яка повинна з ним боротися.

На думку учених, випробування аналогічної методики лікування ВІЛ-інфекції на людях стануть можливі протягом найближчих двох-трьох років.

medportal.ru