Алкогольний синдром плоду уражає українських дітей

У Рівному професори із США Кеннет Джон та Клер Коулз (університет м. Сан-Дієго, Каліфорнія) проводять майстер–класи з місцевими психологами та педіатрами, а також огляди та тестування дітей. Ці заняття – один з етапів реалізації спільного дослідницького проекту з українськими медиками «Спектр розладів та харчові фактори ризику алкогольного синдрому плода», спрямованого на запобігання вроджених вад розвитку дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, заняття проходять на базі обласного лікувально-діагностичного центру імені В.Поліщука, який має великий досвід у реалізації таких проектів та регулярно проводить майстер-класи з участю американських медиків щодо ранньої діагноситики вроджених вад розвитку.

Фахівці зазначають, що ураження алкогольним синдромом плоду (FASD) – це одна з найчастіших причин порушень розвитку українських дітей і вимагає детального вивчення. У 2008 році в Рівненській області за участю міжнародних партнерів започатковано дослідження в ранній діагностиці і профілактиці цієї патології. Водночас було ініційовано проведення освітніх семінарів, тренінгів для лікарів різних профілів, а також практичних психологів та інших категорій спеціалістів.

За даними наукових досліджень, в багатьох країнах світу від 3 % до 10 % жінок вживають таку дозу алкоголю, яка є достатньою для ураження плода. Проблема є актуальною для поліського регіону. Діти, уражені алкоголем пренатально, мають відставання у фізичному і розумовому розвитку, специфічну зовнішність, вроджені вади, в інших можуть спостерігатися лише порушення пізнавальної діяльності, поведінки та розвитку моторики.

Проблему профілактики вроджених вад розвитку на Рівненщині ускладнюють захворювання, пов’язані з негативним впливом у північних районах наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Американські фахівці запевняють, що при ранньому виявленні та лікуванні проблеми у розвитку дитини можна частково попередити.