Більше шансів на здорове потомство - у протилежностей

Бразильські учені з Університету Парани пролили нове світло на процес вибору партнерів в житті: дослідники з`ясували, що люди з різним головним комплексом гістосумісності /МНС/, великою областю генома на 6 хромосомі, частіше вибирають один одного як партнерів, ніж ті, у кого МНС однакові. Іншими словами, протилежності дійсно притягуються – за словами генетиків, це еволюційна стратегія для забезпечення здорового потомства. Фахівці вивчили дані МНС серед 90 одружених пар і порівняли їх з інформацією про 152 пари з контрольної групи. Було підраховано число відмінностей в МНС між обома групами. Виявилось, що подружні пари володіли значно більшим числом відмінностей в МНС.

Як пояснюють експерти, пари, у яких МНС різні, матимуть різну генетичну характеристику, що знижує небезпеку ендогамії /родинні шлюби/ і збільшує генетичну різноманітність їх потомства. Генетична мінливість - це перевага для дітей таких пар, оскільки відмінності в МНС також підвищують ефективність роботи імунної системи і шанси на ефективну репродуктивну функцію. Генетики називають помилковою думку, що романтичний вибір людей заснований на схожості в характері або інтересах. Згідно їх висновкам, стає ясно, що саме протилежності мають хороші шанси на успішне зачаття здорових дітей. Раніше було встановлено, що подружні пари з аналогічними МНС-генами мають високий ризик викиднів і безпліддя.

ami-tass.ru