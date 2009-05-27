У Києві планують реалізувати іноваційний медичний проект

У Києві, за ініціативи благодійного фонду «Допомога медицині», планують реалізувати інноваційний пілотний проект «Єдиний міжнародний медичний телекомунікаційний простір», спрямований на поліпшення надання медичної допомоги в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент фонду Олександр ЕТНІС.

За його словами, сьогодні рівень комп’ютеризації в медичних закладах України на досить низькому рівні.

«У рамках проекту буде створено портал, який дозволить лікарям з усього світу ділитися досвідом та обмінюватися інформацією, пацієнтам отримувати безкоштовні консультації фахівців, зокрема й спеціалістів із США та Західної Європи», - сказав О.ЕТНІС.

Він повідомив, що, на порталі планується впровадити потужні тематичні форуми для пацієнтів та лікарів, користувачі матимуть можливість доступу медичні он-лайн бібліотеки, зокрема й інших країн.

«Студенти-медики та молоді лікарі зможуть радитися з провідними фахівцями вітчизняної та зарубіжної медицини, що частково може розв’язати проблему щодо обмеженості медичного обміну. Це принципово нова технологія, яка дасть можливість перейти на новий рівень співпраці», - наголосив О.ЕТНІС

На його думку, можливості телемедицини прискорять процес інтеграції України до світового медичного співтовариства.