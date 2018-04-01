Відбілювання зубів: робимо голлівудську усмішку

За тисячолітню історію людства у красунь набралися сотні рецептів, як зробити зуби біліші за допомогою підручних засобів - полуниці, лимона, листя, золи. Деякі з народних способів пройшли випробування часом і дійсно працюють при грамотному використанні. Як відзначає Правда.Ру, всі способи вибілювання, окрім тих, що робляться в стоматологічних клініках, недовговічні, але на якийсь час допоможуть освітлити зуби без шкоди для емалі.

Зола і смола Раз в тиждень спробуйте чистити зуби сумішшю лимонного соку і питної соди. На сьогоднішній день це кращий спосіб вибілювання, придуманий далекими предками. Головне не перестаратися - лимонного соку потрібно всього декілька крапель. Якщо під рукою немає лимона і соди, можна використовувати подрібнену пігулку активованого вугілля - теж не частіше, ніж раз в тиждень.

Можна покласти на шматочок марлі лимонні скориночки або харчову соду і розтирати зуби, головне не зловживати содою, щоб не завдати шкоди яснам і не травмувати емаль.

Користь від народних рецептів, що радять часті розтирання зубів річковим піском, сумнівна, так що цей метод можна з чистою совістю назвати міфічним.

Якщо спалити до стану обвуглювання баклажани, зібрати чорний порошок, умочити в нього палець і почистити зуби, вони стануть на тон світліші. Для тих же цілей радять жувати смолу хвойних дерев або чистити зуби подрібненою в порошок деревною золою.

Пасти і гелі До золи, смоли і лимонних кірок стоматологи відносяться скептично, пропонуючи сучасні засоби для вибілювання. Наприклад, в спеціальних пастах містяться компоненти, що видаляють наліт і освітлюють зуби. Тривале їх використання дає непоганий ефект, але лікарі радять періодично давати відпочинок емалі і переходити на звичайні пасти.

Стоматологи не рекомендують використовувати вибілюючі зубні пасти частіше за два рази в тиждень. Домашні процедури Крім паст, в аптеках продається кислотовмісний засіб для домашнього вибілювання в три етапи. 15 секунд зуби обробляють кислотою, потім лицьову поверхню на одну-дві хвилини покривають гелем, а на останньому етапі наносять білий пігмент.

Вибілювання гелем - достатньо зручний домашній спосіб. Пензликом наносите гель на зуби, він застигає і тримається, поки його не змиє слина. Протипоказань немає - це дбайливий і нешкідливий вид вибілювання, але процедури тривають півмісяця, і за допомогою гелю ви не зможете добитися високих результатів, які, наприклад, дає повноцінне лазерне вибілювання.

Найдієвішим засобом самостійного вибілювання поки залишаються капи - спеціальні форми для зубів, стандартні або індивідуально виготовлені лікарем. Капи заповнюють вибілюючим гелем, надягають на зуби і носять щодня протягом двох годин.

Через два-три тижні зуби стають помітно світліші. Плюс в тому, що лікар стежить за ходом вибілювання, і воно відбувається непомітно. А мінус в тому, що вибілювання відбувається за допомогою перекису водню, який руйнує емаль. В результаті зуби стають чутливими до тепла і холоду.

Для профілактики чутливості стоматологи рекомендують чергувати звичайні пасти з фторвмісними.

Механічне чищення Щоб будь-які домашні або клінічні маніпуляції з кольором зубної емалі мали сенс, потрібно регулярно робити механічне чищення зубів від нальоту і зубного каменя. Виконується вона лікарем: стоматолог направляє на зуби струмінь пісочно-соляного розчину або ультразвуковий апарат.

Потім зуби поліруються щітками із спеціальною абразивною пастою. Цим методом, до речі, теж можна освітлити емаль на один-два тони. Зуби будуть здоровіші і чистіші - цю корисну процедуру слід проводити кожні півроку.

Лазер Найефективніше вибілювання лазером. Цю процедуру в наші дні пропонують у всіх стоматологічних клініках. Для зубів лазерне вибілювання або вибілювання за допомогою спеціальних ламп нешкідливе. Такі способи не ушкоджують емаль і навіть збільшують її міцність. Методики вибілювання застосовуються вже багато років і дозволяють добитися ідеального результату.

Правда, зуби з штучними коронками не вибілюються. Ще не вдається освітлити пломби, тому краще пломбувати зуби після обробки їх лазером.

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