Луганщина цього літа планує оздоровити 83% школярів

У Луганській області протягом літньої оздоровчої кампанії в 2009 році планується охопити оздоровленням і відпочинком 173 тис. 165 дітей шкільного віку, що становить 83% від загальної кількості дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила перший заступник начальника управління у справах сім’ї, молоді і спорту облдержадміністрації Олександра ЛИТВИНЕНКО.

За її словами, цього літа в області функціонуватиме 644 табори з денним перебуванням, 24 табори праці і відпочинку, 83 наметові табори і 43 заміські оздоровчі табори. На оздоровлення і відпочинок дітей пільгових категорій з обласного бюджету передбачено виділити 2 млн. 44 тис. грн. Ще 6 млн. 178 тис. грн. планується виділити на проведення літнього оздоровлення дітей з місцевих бюджетів. Також, за її інформацією, цього року з позабюджетних джерел на літнє оздоровлення планується залучити понад 82 млн. грн.

Крім цього, за даними О.ЛИТВИНЕНКО, з початку року для області за кошти держбюджету виділено 280 путівок до міжнародного дитячого центру "Артек" і 60 путівок в дитячий центр "Молода гвардія". "До кінця року в зазначених центрах планується оздоровити ще 500 дітей", - відзначила вона.