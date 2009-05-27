Найдепресивніші професії: рейтинг

Медики із США вивчили взаємозв`язок між професійною діяльністю і ступенем ризику виникнення депресії.

Учені провели дослідження, враховуючи дані національного опитування, в якому взяли участь більше 60 тис. працюючих людей у віці від 18 до 64 років.

Згідно даним цього дослідження, найбільше число людей, які страждають депресією, працюють в сфері по догляду за літніми і хворими людьми. Також в цю категорію потрапили і няні, що доглядають за маленькими дітьми. Майже 11% працюючих в цій сфері людей щорічно страждають від депресії протягом двох і більше тижнів.

Друге місце зайняли працівники громадського харчування - офіціанти, кухарі і бармени, оскільки приблизно 10,3% з них були схильні до зниження настрою, який супроводжувався порушенням сну, втратою апетиту і погіршенням концентрації уваги . На третьому місці опинилися працівники соціальної сфери і охорони здоров`я - близько 9,6% з них страждає від депресії.

За словами фахівців, найменше схильні до депресії архітектори, інженери і учені (4,3%). Опитування до того ж показало, що приблизно 7% працюючих людей хоч би раз на рік переживали депресію, що тривала більше двох тижнів підряд, а ось серед безробітних цей показник склав 12,7%. Також було встановлено, що жінки більш схильні до депресій, ніж чоловіки.

rabota.mail.ru